Телеканал НТВ, который не ставит знаки возрастных категорий на некоторые программы, не нарушает закон. Эти передачи, «Обзор. Чрезвычайное происшествие» («ЧП»), «Место встречи» и «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым», выходят в прямом эфире и подпадают под исключение.

На отсутствие обязательной маркировки программ НТВ обратили внимание в Федеральном агентстве новостей (РИА ФАН). Журналисты обратились с запросом в пресс-службу телеканала, но там комментировать ситуацию не сочли нужным.

В Роскомнадзоре заявили, что НТВ закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не нарушает.

«Данные передачи выходят в прямом эфире и попадают под исключение в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 11 436-ФЗ «О защите детей…», — ответили в службе. Причем, выложенные на сайте телеканала записи передач промаркированы соответствующим образом.

Речь идет о статье закона, которая разрешает не маркировать «телепрограммы, телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи».

Между тем, близкие по тематике передачи «Время покажет» (Первый канал) и «60 минут» («Россия 1») выходят в эфир со знаками категорий «16+» и «12+».

Внук писателя Михаила Шолохова, депутат Госдумы Александр Шолохов назвал возрастную маркировку попыткой посадить «ребенка под стеклянный колпак». По его мнению, она может носить только рекомендательный характер.