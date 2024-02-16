Власть 16 февраля 2024, 00:54 Новым замглавы ФССП России стал Алексей Рагозин Путин назначил Алексея Рагозина на должность замдиректора ФССП РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назначил на должность нового заместителя главы Федеральной службы судебных приставов Алексея Рагозина. Указ об этом опубликовали на официальном портале правовых актов.

«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации», — указали в документе.

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Также новый замглавы ФССП получил специальное звание генерал-майора внутренней службы. Путин подписал документ 15 февраля.

Ранее генерала-лейтенанта Алексея Гиричева освободили от должности заместителя директора ФСИН. На этом посту он пробыл меньше года. Также российский лидер уволил первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого, который руководил управлениями финансовых расследований и финансового анализа.