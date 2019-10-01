Новым военным комиссаром Московской области стал Алексей Астахов. До этого полковник запаса служил военным комиссаром Севастополя.

Нового военного комиссара Подмосковья представил на заседании правительства региона губернатор Андрей Воробьев.

Алексей Астахов родился в семье офицера 26 ноября 1971 года в поселке Новоугольный Тульской области.

В 1993 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, в 2000-м — Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, в 2013-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Психология».

В 1993–2004 годах служил на Балтийском флоте, занимая командно-штабные должности. В 2004–2005 годах перешел на службу в Главное управление кадров Минобороны РФ. В 2005-2007 находился в распоряжении командующего войсками Московского военного округа.

В 2007–2012 годах Алексей Астахов служил в Главном управлении кадров Военного комиссариата города Москвы. В 2012-2017 занял пост заместителя военного комиссара города Москвы, затем стал военным комиссаром столицы.

С февраля 2017 года по сентябрь 2019-го Алексей Астахов — военный комиссар города Севастополя.

Алексей Астахов награжден медалями «За укрепление боевого содружества», «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» I и II степеней.

Алексей Алексеевич женат, воспитывает сына.