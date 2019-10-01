Новым военным комиссаром Московской области стал Алексей Астахов
Нового военного комиссара Подмосковья представил на заседании правительства региона губернатор Андрей Воробьев.
Алексей Астахов родился в семье офицера 26 ноября 1971 года в поселке Новоугольный Тульской области.
В 1993 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, в 2000-м — Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, в 2013-м — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Психология».
В 1993–2004 годах служил на Балтийском флоте, занимая командно-штабные должности. В 2004–2005 годах перешел на службу в Главное управление кадров Минобороны РФ. В 2005-2007 находился в распоряжении командующего войсками Московского военного округа.
В 2007–2012 годах Алексей Астахов служил в Главном управлении кадров Военного комиссариата города Москвы. В 2012-2017 занял пост заместителя военного комиссара города Москвы, затем стал военным комиссаром столицы.
С февраля 2017 года по сентябрь 2019-го Алексей Астахов — военный комиссар города Севастополя.
Алексей Астахов награжден медалями «За укрепление боевого содружества», «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» I и II степеней.
Алексей Алексеевич женат, воспитывает сына.