Новым пресс-секретарем Зеленского стал телеведущий

Новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского стал телеведущий Сергей Никифоров. Об этом сообщила НСН со ссылкой на медиаконсультанта офиса главы Украины Михаила Подоляка.

Политик рассказал, что на данный момент специальная юридическая проверка перед подписанием трудового договора с Никифоровым подходит к концу. После этого президент Украины подпишет указ о назначении телеведущего на пост пресс-секретаря.

Никифоров уже начал выполнение своих рабочих обязанностей. Вместе с Зеленским он посетил Литву 6 июля.