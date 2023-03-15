15 марта 2023, 21:18
Путин назначил Кузнецова и. о. главы Чукотки
Путин назначил Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотки
Президент России Владимир Путин назначил новым исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова. Раньше тот занимал должность первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики. О назначении сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«Владимир Путин по видео-конференц-связи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем», — сказал он.
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Песков подчеркнул, что в ходе встречи российский лидер назначил Кузнецова исполняющим обязанности Чукотского автономного округа. До этого пост главы Чукотки занимал Роман Копин, который официально вступил в должность 24 июля 2008 года.
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Ранее Кузнецов находился на посту первого заместителя председателя правительства ЛНР. Путин постановил принять отставку Копина в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий. Указ появился на сайте Кремля.
«Принять отставку Губернатора Чукотского автономного округа Копина Р.В. по собственному желанию», — готовится в указе.
Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Россия
Владимир Путин
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