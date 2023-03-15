Власть 15 марта 2023, 21:18 Путин назначил Кузнецова и. о. главы Чукотки Путин назначил Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотки Pxhere

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Президент России Владимир Путин назначил новым исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова. Раньше тот занимал должность первого заместителя председателя правительства Луганской Народной Республики. О назначении сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Владимир Путин по видео-конференц-связи провел рабочую встречу с Кузнецовым Владиславом Гарриевичем», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что в ходе встречи российский лидер назначил Кузнецова исполняющим обязанности Чукотского автономного округа. До этого пост главы Чукотки занимал Роман Копин, который официально вступил в должность 24 июля 2008 года.

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Ранее Кузнецов находился на посту первого заместителя председателя правительства ЛНР. Путин постановил принять отставку Копина в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий. Указ появился на сайте Кремля.

«Принять отставку Губернатора Чукотского автономного округа Копина Р.В. по собственному желанию», — готовится в указе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.