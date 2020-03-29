Новым главой Роскомнадзора стал Андрей Липов

Роскомнадзор возглавил 51-летний Андрей Липов. Раньше он занимался развитием IT и связи в управлении президента.

Липова назначили главой Роскомнадзора по распоряжению правительства. Документ опубликовали на сайте кабмина в воскресенье.

Президент освободил Липова от должности в своем управлении по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 марта. Он занимал ее с 2018 года.

Липову 51 год, он родился 23 ноября 1969 года в Москве, окончил факультет кибернетики Московского института радиотехники, электроники и автоматики, является кандидатом технических наук.

С 1996 года являлся совладельцем и генеральным директором Online Resource Center, эта компания занимается высокоскоростным интернетом, созданием локальных сетей. С 2008 до 2012 года работал в Министерстве связи и коммуникаций, потом перешел в администрацию президента.

До Липова Роскомнадзор возглавлял Александр Жаров. Теперь он стал начальником «Газпром-медиа».