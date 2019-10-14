Новым главой городского округа Щелково избрали Сергея Горелова

В городском округе Щелково избрали главу муниципалитета. Им стал Сергей Горелов, сообщили в Главном управлении территориальной политики Московской области.

Выборы главы прошли на заседании Совета депутатов городского округа Щелково. Комиссия по результатам конкурса представила несколько кандидатов. В итоге руководителем муниципалитета стал Сергей Горелов. Избрали его на пять лет.

Сергей Горелов родился 7 декабря 1968 года в Москве. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Проходил военную службу в Управлении КГБ СССР. Работал на различных должностях в коммерческих структурах.

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В 2005–2006 годах являлся первым заместителем главы администрации Солнечногорского района. Работал также в администрации Подольска, в департаменте аппарата губернатора и правительства Севастополя.

Награжден знаком губернатора Московской области «Благодарю» и медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года».