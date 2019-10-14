  • Новым главой городского округа Щелково избрали Сергея Горелова

    14 октября 2019, 16:05

    Евгения Остапенко, Лариса Голобородько

    В городском округе Щелково избрали главу муниципалитета. Им стал Сергей Горелов, сообщили в Главном управлении территориальной политики Московской области.
    Новым главой городского округа Щелково избрали Сергея Горелова

    Выборы главы прошли на заседании Совета депутатов городского округа Щелково. Комиссия по результатам конкурса представила несколько кандидатов. В итоге руководителем муниципалитета стал Сергей Горелов. Избрали его на пять лет.

    Сергей Горелов родился 7 декабря 1968 года в Москве. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Проходил военную службу в Управлении КГБ СССР. Работал на различных должностях в коммерческих структурах.

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    В 2005–2006 годах являлся первым заместителем главы администрации Солнечногорского района. Работал также в администрации Подольска, в департаменте аппарата губернатора и правительства Севастополя.

    Награжден знаком губернатора Московской области «Благодарю» и медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года».