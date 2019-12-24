Новый закон о выборах приняли в Ираке

«Закон, разработка которого затянулась на годы, стал главным требованием протестующих в Ираке, которые добиваются роспуска Палаты представителей (парламента) и проведения досрочных выборов. Однако законодатели отвергали возможность самороспуска до принятия нового закона. После долгих проволочек и переносов заседаний депутаты проголосовали по всем статьям документа», — говорится в сообщении.

Теперь кандидаты в депутаты могут выдвигаться не только по партийным спискам, но и в качестве независимых претендентов. Кроме того, теперь каждый избранный депутат парламента может представлять интересы отдельного избирательного округа. Раньше такое было невозможно, написала «Парламентская газета».

Бархам Салех, лидер Ирака заявил, что новый закон «призван защитить голоса избирателей и не допустить манипуляций и подтасовок».