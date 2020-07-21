Новый врио Хабаровского края оценил обстановку в регионе

Назначенный врио Хабаровского края Михаил Дегтярев уже встретился с членами правительства в регионе. Руководитель надеется, что обстановка в городе станет мирной.

«Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае. Готов с вами работать день и ночью. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи», — приводит слова Дегтярева агентство РИА «Новости».

Чиновник встретился с коллегами в правительстве региона. Он попросил всех оставаться на местах до особого распоряжения. Дегтярев поблагодарил членов правительства за то, что в крае последние дни остается стабильная обстановка.

Стать временным главой края Дегтяреву предложил президент Владимир Путин. Он отметил, что работа на территории должна быть в интересах людей. По мнению российского лидера, новая должность «потребует полной отдачи сил и демонстрации всех навыков и талантов». Дегтярев согласился с президентом и уже на следующий день прилетел в Хабаровск.

Бывшего руководителя региона Сергея Фургала следствие задержало в начале июля. Чиновника обвиняют в организации убийств и покушении на убийство дальневосточных бизнесменов в 2004–2005 годах.