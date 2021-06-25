Новый уполномоченный по правам человека назначен в Башкирии

Михаил Закомалдин стал новым уполномоченным по правам человека в Башкирии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Глава республики Радий Хабиров представил кандидатуру Закомалдина собранию. За него проголосовали 88 депутатов. 11 проголосовали против. Еще пятеро депутатов воздержались.

Закомалдин выступил перед депутатами и рассказал, что уполномоченный по правам человека в регионе сейчас ведет прием посетителей раз в неделю. По его мнению, это следует делать каждый день.