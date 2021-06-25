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    25 июня 2021, 18:07

    Новый уполномоченный по правам человека назначен в Башкирии

    Дарья Морозова

    Михаил Закомалдин стал новым уполномоченным по правам человека в Башкирии. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Глава республики Радий Хабиров представил кандидатуру Закомалдина собранию. За него проголосовали 88 депутатов. 11 проголосовали против. Еще пятеро депутатов воздержались.

    Закомалдин выступил перед депутатами и рассказал, что уполномоченный по правам человека в регионе сейчас ведет прием посетителей раз в неделю. По его мнению, это следует делать каждый день.