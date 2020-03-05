    05 марта 2020, 14:31

    Новый украинский премьер не представил женщину-министра

    Ольга Ситникова

    Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил правительство, однако забыл назвать министра социальной политики Марину Лазебную. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на «24 канал».

    Шмыгаль обратил внимание на всех министров мужского пола: перечислил их имена и должности. Назвав последнего, он перешел к обсуждению других вопросов. После чего, премьеру подсказали, что он не назвал еще одного министра. Им оказалась Лазебная.

    Политик посмотрел в свои бумаги, а затем все-таки представил и министра социальной политики Украины. По его словам, это «начало гендерной экспансии в это правительство».

    «Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме», — подчеркнул Шмыгаль.

    Ранее в Верховной Раде обновили состав кабинета министров. Недавно назначенный премьер предложил список кандидатов, за который проголосовали 277 депутатов.

    Алексей Гончарук покинул должность премьер-министра Украины, а на его месте оказался Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержал 291 парламентарий, что на несколько десятков превысило минимальный порог.