Новый украинский премьер не представил женщину-министра

Шмыгаль обратил внимание на всех министров мужского пола: перечислил их имена и должности. Назвав последнего, он перешел к обсуждению других вопросов. После чего, премьеру подсказали, что он не назвал еще одного министра. Им оказалась Лазебная.

Политик посмотрел в свои бумаги, а затем все-таки представил и министра социальной политики Украины. По его словам, это «начало гендерной экспансии в это правительство».

«Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее в Верховной Раде обновили состав кабинета министров. Недавно назначенный премьер предложил список кандидатов, за который проголосовали 277 депутатов.

Алексей Гончарук покинул должность премьер-министра Украины, а на его месте оказался Денис Шмыгаль. Его кандидатуру поддержал 291 парламентарий, что на несколько десятков превысило минимальный порог.