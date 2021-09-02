Новый туристический объект появится в Курганской области

Туристический проект «Пчелкина горка» построят в городе Куртамыш в Курганской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков осмотрел в Куртамыше „Пчелкину горку“ — территорию, которую благоустроят благодаря победе в конкурсе Минстроя», — говорится в сообщении. Там откроют видовое кафе, прокат спортинвентаря, горки, велодорожку и амфитеатр. Шумков подчеркнул, что главная цель проекта — создать интересное место для молодежи.