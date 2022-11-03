Новый спорткомплекс с двумя бассейнами появится в Москве | 360°

03 ноября 2022, 20:43
Новый спорткомплекс с двумя бассейнами появится в Москве
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в этом году начнется строительство нового спортивного комплекса в районе Южное Бутово. В нем будет два бассейна, в том числе один детский, сообщила НСН.
«На строительной площадке будущего спорткомплекса приступили к подготовительным работам», — уточнил Загрутдинов.
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Площадь будущего учреждения составит 8,6 тысяч квадратных метров. Также там будет тренажерный зал и ледовое поле.
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