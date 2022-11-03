Новый спорткомплекс с двумя бассейнами появится в Москве | 360°

Власть

03 ноября 2022, 20:43

Новый спорткомплекс с двумя бассейнами появится в Москве

Читать 360tv в

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в этом году начнется строительство нового спортивного комплекса в районе Южное Бутово. В нем будет два бассейна, в том числе один детский, сообщила НСН.

«На строительной площадке будущего спорткомплекса приступили к подготовительным работам», — уточнил Загрутдинов.

Реклама

Площадь будущего учреждения составит 8,6 тысяч квадратных метров. Также там будет тренажерный зал и ледовое поле.

Реклама

Москва 2022

Реклама

Реклама