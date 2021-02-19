Новый состав УК для треш-стримеров предложат в Совфеде

Сенаторы в ближайшее время предоставят новый состав Уголовного кодекса России за втягивание в рискованные треш-стримы. Для нарушителей предусмотрят не только штрафы, но и реальные сроки.

«В ближайшее время мы сможем предложить принципиально новый состав УК РФ за незаконные действия треш-стримеров, которые понуждают своих потенциальных жертв к совершению рискованных действий, могущих повлечь причинение тяжкого вреда их жизни и здоровью», — сообщила ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Новый состав УК РФ рассмотрят в пятницу, 19 февраля, на очередном заседании специально созданной рабочей группы по подготовке законодательных предложений по противодействию треш-стримам, которое пройдет в Совфеде в пятницу.

В Совфеде собираются предложить различные санкции за нарушение данного закона: начиная от штрафов и заканчивая уголовной ответственностью, если во время съемок треш-стримов кто-то пострадает.

О введении уголовной ответственности за треш-стримы заговорили после скандальной онлайн-трансляции блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время которой умерла девушка. По данным следствия, подруга стримера получила закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу.

Блогера арестовали до начала мая, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.