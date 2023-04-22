Власть 22 апреля 2023, 03:15 «Новый рекорд неадеквата». Захарова оценила предложение Вайкуле сносить памятники советским солдатам Представитель МИД Захарова обвинила Вайкуле в глупости после ее слов о памятниках солдатам РИА «Новости»

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Певица Лайме Вайкуле «пошла на новый рекорд неадеквата», заявив, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности и их нужно сносить. Так слова артистки прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По мнению дипломата, заявить такое мог только невежественный человек.

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«Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», — написала Захарова.

Она также напомнила певице значение слова «памятник», отметив, что оно произошло от слова «память», а не от «художественной ценности». Официальный представитель МИД подчеркнула, что людей, которые сносят памятники, «всегда называли варварами».

Как напомнило издание «Царьград», ранее Вайкуле резко высказалась о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны. Она отправила всех, кто хочет поклониться советским героям-освободителям, на кладбище.