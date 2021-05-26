Новый район создали в Екатеринбурге

Создание восьмого района закончили в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По измененному уставу города новый район Академический будет считаться самостоятельным.

«1 октября жители Академического проснутся в новом районе города, но это будет, скорее, формальность», — рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области АО «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков.

Он уточнил, что решение о территориальном делении было принято, чтобы создать людям дополнительный комфорт.