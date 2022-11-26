Власть 26 ноября 2022, 00:58 Новый премьер Херсонской области назвал свою главную задачу Премьер Херсонской области Алексеенко назвал безопасность людей своей главной задачей Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новый премьер-министр Херсонской области Андрей Алексеенко назвал обеспечение безопасности людей своей главной задачей. В разговоре с ТАСС он отметил, что намерен повысить качество жизни населения региона.

«Все цели и задачи сейчас можно выразить одним простым словом — люди. Это сейчас самое главное. Безопасность, организация нормальной жизни каждой семьи», — заявил Алексеенко.

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Он уточнил, что говорит и о тех, кого сейчас вывозят из зоны обстрела, и о тех, кто решил остаться в своих домах. По словам нового главы правительства области, во всех населенных пунктах региона должно быть тепло. Местные жители должны иметь возможность получать необходимую медицинскую помощь и отправлять детей в школу.

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«Все то, из чего складывается качество жизни. Вот этим и будем заниматься», — заключил Алексеенко.

Нового премьер-министра Херсонской области назначили25 ноября. До своего назначения Алексеенко возглавлял совет министров Харьковской области. Он сменил на посту председателя правительства региона Сергея Елисеева.