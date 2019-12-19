Новый орган надзора создадут в Британии после Brexit

После того, как Великобритания выйдет из Европейского Союза (Brexit), в стране планируют создать специальный орган надзора за крупными технологическими компаниями, сообщила газета Financial Times.

Регулятор создаст обязательный кодекс поведения для крупнейших компаний, таких как Facebook и Google. Помимо этого он будет предоставлять потребителям более широкий доступ к их данным. Решение было принято после международного аналитического исследования, проведенного по инициативе бывшего главного экономического советника Барака Обамы Джейсона Фурмана, написал портал «Политика сегодня».

«Складывается международный консенсус в отношении сферы применения нового регулирования», — сказала британский экономист Диана Койл.

Также она заметила, что подобные предложения редко воплощаются в жизнь незамедлительно. Для реализации таких идей необходимо хорошее финансирование и большой опыт работы в сфере цифровых технологий у команды разработчиков.