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    08 июня 2021, 20:46

    Новый ледовый дворец построят в Москве

    Дарья Морозова

    Новый ледовый спорткомплекс построят в Северном Бутово. Об этом сообщила НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

    Участок для спорткомплекса выставят на аукцион. Дворец будет вмещать в себя 500 человек.

    «На земельном участке в районе Северное Бутово победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров», — рассказал Ефимов.