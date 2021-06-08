Новый ледовый дворец построят в Москве

Новый ледовый спорткомплекс построят в Северном Бутово. Об этом сообщила НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Участок для спорткомплекса выставят на аукцион. Дворец будет вмещать в себя 500 человек.

«На земельном участке в районе Северное Бутово победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров», — рассказал Ефимов.