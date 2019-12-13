Новый губернатор Еврейской автономной области рассказал о главных задачах

В первую очередь Ростислав Гольдштейн решит вопрос с долгами перед бюджетниками перед Новым годом.

«Через минуту буквально будет встреча с [министром финансов] Антоном Силуановым. Это как раз первые шаги — по закрытию года и сбалансированности бюджета. Перед Новым годом нужно закрыть те долги, которые у нас есть перед населением. Несбалансированность бюджета существует, ее нужно решать. Долги достаточно существенные», — рассказал новый губернатор ЕАО.

Ранее в областном правительстве сообщили, что в бюджете ЕАО не хватает около 300 миллионов рублей, чтобы выплатить задолженность по зарплате бюджетников.

Прежний губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь подал в отставку по собственному желанию. 12 декабря Владимир Путин принял его отставку и назначил врио главы региона сенатора от ЕАО Ростислава Гольдштейна.