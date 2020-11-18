Новый глава ЗАГСа назначен в Адыгее
Новым руководителем управления ЗАГС в Адыгее назначили Ларису Волчановскую. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».
Соответствующий указа подписал глава республики Мурат Кумпилов. До этого он согласовал свое решение с Министерством юстиции России. Уточняется, что ведомство занимается масштабной работой по оцифровке записей актов гражданского состояния,
«С учетом изменений в законодательстве перед Управлением поставлены серьезные задачи, которые необходимо решить максимально эффективно и в надлежащие сроки», — заявил Кумпилов.