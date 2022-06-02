Новый глава МЧС стал генерал-лейтенантом

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил новому главе МЧС России Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ранее он был генерал-майором. Александр Куренков был назначен министром 25 мая. Его предшественник Евгений Зиничев погиб в сентябре прошлого года во время учений в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника.

До 1999 года Александр Куренков работал учителем физкультуры в одной из московских школ, затем поступил на службу в органы государственной безопасности. Он занимал разные должности в ФСБ, до 2021 года — в ФСО. По данным на сайте МЧС, до назначения занимал пост помощника, затем заместителя директора Росгвардии.