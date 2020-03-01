Новый глава ФНС рассказал об особенностях работы Мишустина

Политическое наследие Владимира Путина может зависеть от «технократических навыков» Михаила Мишустина. До назначения на пост премьер-министра России он руководил Федеральной налоговой службой страны. Политик стал революционером в сборе налогов. Теперь он может также эффективно осуществить планы официальной Москвы.

До февраля этого года Мишустин не занимал пост политика, однако именно его Владимир Путин назначил на пост премьер-министра. За последние годы, пока Дмитрию Медведеву не удалось реализовать крупные инфраструктурные проекты, Мишустин добился больших успехов, которые позволили вернуть бюджет в «плюс». Он в два раза увеличил доходы от НДФЛ — в итоге они составили 20% от всех доходов государства. Кроме того, Мишустин сделал ряд нововведений, которые подняли Россию со 120-го на 28 место в ежегодном рейтинге Всемирного банка в категории «Легкость ведения бизнеса».

«Он хороший практик, который понимает, что нужно сделать, знает, как это сделать, и делает это», — охарактеризовал его Путин.

Мишустин по всей стране установил 3,5 миллиона подключенных к Интернету кассовых аппаратов, которые создают единую систему. Она позволяет каждому, кто имеет доступ к системе, в режиме реального времени просматривать миллионы совершенных транзакций.

«У нас даже есть данные об импорте-экспорте, поэтому мы можем просматривать всю экономику, чтобы отслеживать цепочку создания добавленной стоимости от ее создания до окончательной продажи», — сказал преемник Мишустина Даниил Егоров.

Еще одно нововведение Мишустина — обязательная печать уникального QR-кода на каждой чековой квитанции. Благодаря ей потребитель может перейти на портал налоговой службы и убедится, что место, в котором он совершил транзакцию, работает на законных условиях. Кроме того, нововведение помогает властям страны искоренять деятельность на черном рынке.

«Мишустин создал общенациональную информационную службу, объединив все имеющиеся данные для анализа и управления. Его ориентированная на данные платформа заложила фундамент, и мы постепенно работали над созданием различных решений», — сказал Егоров.

Алгоритмы системы могут обнаружить несоответствия на каждом этапе производственного процесса. При подозрении на мошеннические операции, появляются автоматические оповещения. Они направляются не только вовлеченным в сделку компаниям, но и местным инспекторам ФНС, которые их контролируют.

Перед уходом Мишустина на новый пост ФНС начала работу над внедрением налога для самозанятых.

Около 25 миллионов россиян получают доходы, которые не облагается налогом — от таксистов и разнорабочих до домовладельцев и репетиторов. Пилотная программа появилась в прошлом году — таким людям предложили зарегистрироваться как самозанятым и уплачивать 4% от доходов через специальное приложение. ФНС провела опрос, в котором 60% пользователей ответили, что готовы платить от 2% до 5% от своих «серых» доходов государству. Такая сумма, по их мнению, будет «справедливой».

«Я бы сказал, что все скажут ноль. Я мог бы легко найти этих людей и призвать их заплатить, но такой подход в советском стиле был бы слишком резким и непродуктивным. Перефразируя Адама Смита, налог должен взиматься таким образом, чтобы вкладчику было удобнее платить», — заключил Егоров.