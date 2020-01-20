Новый глава ФНС пообещал продолжить работу Мишустина по созданию «незаметной налоговой»

Председатель правительства России Михаил Мишустин приехал в центральный офис Федеральной налоговой службы, чтобы попрощаться и поблагодарить бывших коллег за совместную работу. Новый глава надзорного органа Даниил Егоров в свою очередь пообещал продолжить создание «незаметной налоговой».

На встрече премьер-министр заявил, что успех ФНС обеспечил профессионализм и ответственность всех сотрудников, сообщила пресс-служба надзорного органа.

«Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед Службой задач», — сказал Михаил Мишустин и поблагодарил уже бывших коллег за работу.

Отдельно премьер-министр поздравил сменившего его на посту руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Новый глава ФНС поблагодарил премьера за доверие и подчеркнул, что продолжит начатую своим предшественником работу по созданию «незаметной налоговой». Она предусматривает удобство и простоту в уплате налоговых счетов для всех.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства предложил президент России Владимир Путин. Переход главы ФНС на новый пост одобрили в Госдуме. В Федеральной налоговой службе Михаил Мишустин проработал 10 лет. Он пришел туда после руководства Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

После своего ухода из ФНС на прежнее место Мишустин назначил своего заместителя Даниила Егорова. Новый руководитель ФНС известен тем, что занимался внедрением цифровых систем. В частности, благодаря ему появилась автоматизированная система по контролю за НДС и онлайн-кассы. Кроме того, он был одним из разработчиков налогового режима для самозанятых.