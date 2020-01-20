Новый глава ФНС назвал основную задачу налоговой

Ключевая задача ФНС — «обелить рынок» и сделать налогоплательщика законопослушным. Об этом заявил новый глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

По его словам, он заключается в том, чтобы сделать оплату налогов неизбежной, но в тоже время комфортной. Об этом новый глава ФНС рассказал газете «Ведомости». Егоров назвал свой план действий «моделированием поведения налогоплательщика».

«Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, <…> потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, <…> начинаешь его тестировать», — заявил он.

Руководитель налоговой службы отметил, что обновлять модель нужно таким образом, чтобы «не ударить по рынку». При этом компании должны отказаться от незаконных схем.

«Ключевое — не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель», — подчеркнул Егоров.

На прошлой неделе стало известно, что занимавший должность главы ФНС почти десяти лет Михаил Мишустин покидает свой пост. Президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ.

В свою очередь премьер решил сделать новым главой ФНС Даниила Егорова, который ранее был заместителем самого Мишустина. С 2011 года Егоров отвечал за работу контрольного, камерального управлений, а также управлений трансфертного ценообразования и оперативного контроля. Именно он занимался внедрением цифровых систем, в числе которых автоматизированная система контроля НДС и онлайн-касс. Также Егоров разрабатывал налоговый режим для самозанятых.