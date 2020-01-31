Новый глава Чувашии предложил создать кодекс поведения чиновников

Современные способы распространения информации наложили на чиновников особую ответственность за их поведение и слова. Поэтому нужно создать кодекс, в котором пропишут правила поведения. Такое мнение высказал врио главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Он отказался комментировать поведение бывшего руководителя республики Михаила Игнатьева, но заявил, что нужно создать кодекс поведения для чиновников. По его словам, чем больше будет правил, тем лучше. К тому же соблюдать кодекс помогут журналисты.

«Вы способны очень быстро, используя современные инструменты распространения информации, доставить тот или иной контент до широких масс. В этой связи, конечно, сама ситуация и понимание этого налагает на чиновника любого уровня серьезную ответственность», — подчеркнул Николаев. Его процитировало РИА «Новости».

На этой неделе президент РФ Владимир Путин отправил в отставку руководителя Чувашии Михаила Игнатьева из-за утраты доверия. Исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев. Он уже распустил правительство. Однако отметил, что со многими чиновниками может продолжить работу.

Михаил Игнатьев возглавлял Чувашскую Республику почти десять лет. Но в январе 2020 года он потерял кресло, оказавшись в центре двух скандалов. Во время празднования Дней российской и чувашской печати в Чебоксарах он призвал провластные СМИ «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Позже Игнатьев извинился за свой поступок.

Спустя несколько дней в соцсетях появилось видео, на котором тогда еще глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС и заставил его подпрыгивать за протянутыми ключами от пожарной машины. Случившееся власти региона назвали «дружеской шуткой». Глава МЧС РФ Евгений Зиничев юмор не оценил и назвал такое поведение недопустимым.