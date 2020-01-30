Новый глава Чувашии пообщался с президентом

Первым делом Николаев займется инвентаризацией существующих программ в республике. Нужно понять, смогут ли они достичь нужных результатов, в случае чего подкорректировать суть программ, подобрать все необходимое, включая команду.

Новый глава сказал, что пока не ясно, в каком объеме будет обновляться команда. Это станет понятно после проведения инвентаризации. Планируется приглашать на работу компетентных людей с чувашскими корнями, даже если они сейчас живут не в регионе.

Николаев будет добиваться доверия жителей ежедневной работой. Говорить о планах и реализовывать их, чтобы люди видели, что власти можно верить.