Власть 06 декабря 2022, 15:05 Новый Дворец культуры спустя 30 лет достроили в Пермском крае

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Строительство нового здания Дворца культуры и спорта завершилось в Пермском крае. Оно началось в 1990-х годах, около 30 лет назад, сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на главу Добрянского городского округа региона Константина Лызова.

«Выдали разрешение на ввод Дворца культуры и спорта имени В. А. Ладугина в эксплуатацию. Стартовал переезд учреждений культуры в новое здание», — уточнил он.

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Стройку здания в какой-то момент заморозили. Она началась вновь только в 2019 году. Открытие учреждения планировалось 18 октября, но его пришлось из-за несоблюдения норм по эвакуации из здания.

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