Новый дом на месте «Горбушкина двора» построят в рамках программы реновации в Москве | 360°

Власть 08 ноября 2022, 18:31 Новый дом на месте «Горбушкина двора» построят в рамках программы реновации в Москве

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Строительство нового дома на территории бывшего торгового центра «Горбушкин двор» запланировано в Москве в рамках программы реновации. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Сейчас там идут подготовительные работы. Ввести здание в эксплуатацию должны в 2024 году, уточнил Загрутдинов.

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«Реализация программы реновации на таких площадках как раз показывает, как из заброшенных, неблагоустроенных и откровенно „серых“ зон города можно создать современные и комфортные кварталы», — рассказал он.

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Новый дом рассчитан на 250 квартир. Первый этаж будет нежилым, там построят магазины, кафе, салоны красоты.