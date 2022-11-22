Власть 22 ноября 2022, 16:15 Новый детский сад появится в поселке Марьино

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Строительство нового детского сада запланировали в поселке Марьино в Москве. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра столицы.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на работы.

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Для учреждения построят трехэтажное здание, площадью в 3000 квадратных метров. Его смогут посещать восемь групп детей. Кроме того, в детском саду будут медицинский блок, кабинеты логопеда, психолога и преподавателя иностранных языков, а также музыкальный и спортивный залы.

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