22 ноября 2022, 16:15
Новый детский сад появится в поселке Марьино
Строительство нового детского сада запланировали в поселке Марьино в Москве. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра столицы.
Мосгосстройнадзор выдал разрешение на работы.
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Для учреждения построят трехэтажное здание, площадью в 3000 квадратных метров. Его смогут посещать восемь групп детей. Кроме того, в детском саду будут медицинский блок, кабинеты логопеда, психолога и преподавателя иностранных языков, а также музыкальный и спортивный залы.
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Москва 2022
Детские сады
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