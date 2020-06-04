Новый большой штраф захотели ввести для российских водителей

Водители в России могут получить новый крупный штраф. Он внесен в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Как сообщает «Парламентская газета», согласно новой редакции, как и раньше, если водитель откажется от медицинского освидетельствования на состояние опьянения — ему будет выписан штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Однако теперь размер штрафа может увеличиться до 50 тысяч рублей. Такое наказание будет ждать водителей, если в этот момент в машине находился несовершеннолетний ребенок до 16 лет. Срок лишения прав в этом случае будет составлять от двух до трех лет.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал новую редакцию КоАП. Он направил в Министерство юстиции отрицательный отзыв и предложил отложить принятие доработанной редакции документа.