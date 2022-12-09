Власть 09 декабря 2022, 23:08 Новый архивный комплекс появится в Санкт-Петербурге

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Строительство архивного комплекса началось в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило АБН со ссылкой на администрацию города.

Учреждение появится на Уткином проспекте. Церемония установки закладного камня провели 8 декабря, уточнило издание Neva.Today.

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На строительство комплекса выделят 1,8 миллиарда рублей из городского бюджета. Его создадут для хранения важных исторических документов в современных условиях.

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