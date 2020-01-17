«Новый анекдот»: Клишас призвал не распространять фейки про самороспуск Госдумы
Не соответствующими действительности назвал сведения глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Слова сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны привел ТАСС.
«Сегодня у нас новый анекдот. <…> Давайте, уважаемые коллеги, я имею в виду средства массовой информации, не заниматься всякого рода ерундой», — попросил Клишас.
Он добавил, что СМИ не стоит придумывать глупости и приписывать их рабочей группе.
Реакция Андрея Клишаса связана с публикациями в средствах массовой информации, которые рассказывают об уже написанных для изменения Конституции РФ законопроектах. В них якобы есть положения, предусматривающие самороспуск нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин озвучил часть поправок в Конституцию во время выступления с посланием Федеральному собранию. Ранее Андрей Клишас не стал исключать обсуждение дополнительных поправок. Для начала рабочей группе предстоит собрать все предложения и вынести их на предметное обсуждение.