«Новый анекдот»: Клишас призвал не распространять фейки про самороспуск Госдумы

СМИ заявили, что рабочая группы намерена внести в Конституцию поправку о возможности самороспуска Госдумы. В Совфеде призвали прессу не заниматься ерундой.

Не соответствующими действительности назвал сведения глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Слова сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны привел ТАСС.

«Сегодня у нас новый анекдот. <…> Давайте, уважаемые коллеги, я имею в виду средства массовой информации, не заниматься всякого рода ерундой», — попросил Клишас.

Он добавил, что СМИ не стоит придумывать глупости и приписывать их рабочей группе.

Реакция Андрея Клишаса связана с публикациями в средствах массовой информации, которые рассказывают об уже написанных для изменения Конституции РФ законопроектах. В них якобы есть положения, предусматривающие самороспуск нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин озвучил часть поправок в Конституцию во время выступления с посланием Федеральному собранию. Ранее Андрей Клишас не стал исключать обсуждение дополнительных поправок. Для начала рабочей группе предстоит собрать все предложения и вынести их на предметное обсуждение.