Новых министров здравоохранения и ЖКХ представили в Подмосковье

Новым министром здравоохранения Московской области стала Светлана Стригункова. Она работает в Московской области с 2001 года. Воробьев отметил, что в последнее время Стригункова серьезно интегрирована в систему здравоохранения.

«Задача вашей команды — сделать систему максимально прозрачной», — заявил губернатор и напомнил, что большое число нацпроектов сейчас направлено именно на улучшение этой сферы. Врачи должны выйти на другой, более высокий уровень оказания услуг.

Также в области — новый министр жилищно-коммунального хозяйства. Это Антон Велиховский, который почти четыре года работает в системе ЖКХ. Весной 2019 года года он занял пост заместителя министра ЖКХ Подмосковья.

«Я очень рассчитываю, что вы также достойно продолжите решать все те проблемы, которые волнуют жителей», — представляя Велиховского, сказал Воробьев.

Глава региона попросил уделить особое внимание работе управляющих компаний, корректности выставления платежек.

Изменения произошли и в муниципальной команде. Исполнять обязанности главы городского округа Чехов будет Григорий Артамонов. До этого он работал заместителем главы Химок по промышленности и инвестиционной политике.

«Очень рассчитываю что вы также ответственно и внимательно отнесетесь к своим обязанностям», — подчеркнул Воробьев.