Новые законы с наказанием за призывы против безопасности страны появились в России

Президент Владимир Путин внес дополнения в Уголовный кодекс. В нем появится статья о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны. Максимальное наказание за совершение такого преступления составит лишение свободы на семь лет. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

За публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, предусмотрено лишение свободы на срок от двух до четырех лет. При использовании интернета или служебного положения для распространения призывов срок увеличится до шести лет. В случае совершения указанных действий организованной группой максимальный срок лишения свободы составит семь лет.

УК также дополнят статьей о неоднократной пропаганде или публичном демонстрировании нацистской символики. За совершение таких действий предусмотрели наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Президент подписал закон, обобщающий нормы законодательства по отношению к иноагентам. В стране создадут единый реестр таких лиц.