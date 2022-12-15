Власть 15 декабря 2022, 03:26 Новые участки трассы М-12 открылись во Владимирской и Свердловской областях

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Участки платной дороги М-12 от Москвы до Тюмени открылись во Владимирской и Свердловской областях. Об этом сообщила газета «Известия».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин добавил, что отрезок от Москвы до Арзамаса запустят в начале сентября 2023 года. К концу 2023 года будет готов участок от Москвы до Казани, уточнило ИА «Пенза-пресс».

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Трасса М-12 получила название «Восток» при помощи голосования. Президент России Владимир Путин одобрил его.

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