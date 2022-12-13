Власть 13 декабря 2022, 16:08 Новые участки трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург открыли для транспорта Путин дал старт движению машин на трех участках трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург

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Входящие в состав трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург три участка открыли для движения транспорта. В торжественной церемонии запуска движения принял участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В своем обращении российский лидер напомнил, что новая магистраль войдет в состав международного транспортного коридора «Запад — Восток». Два новых участка появились в Свердловской области, еще один — во Владимирской области.

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«Хочу напомнить, что давал поручение провести общественное голосование по выбору названия для этой значимой автострады, а также для всего коридора „Запад — Восток“, соединяющего Санкт-Петербург с Владивостоком», — обратился Путин к премьер-министру Марату Хуснуллину.

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Представитель правительства сообщил, что россияне выбрали название «Восток» для новой трассы и «Россия» — для транспортного коридора. Президент подчеркнул, что полностью согласен с участниками голосования.

Путин отметил, что также движение открылось на развязке в городском округе Мытищи и на отремонтированном отрезке автострады М-4 «Дон» в Воронежской области. Оба этих участка войдут в транспортный коридор Север — Юг.

Также президент объявил об открытии тоннеля к курорту Мамисон в Северной Осетии и поздравил руководство республики с открытием нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту Владикавказа.