Новые требования к сигаретам предложили ввести в России
Соответствующий документ готовят специалисты МЧС России вместе с коллегами из Минздрава. Об этом ТАСС рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими. <…> Надеемся, что через два года этот стандарт будет утвержден», — сказал он.
Еникеев пояснил, что для самозатухания в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца. Оно приводит к гашению сигареты, если не делается затяжка. Подобная практика, по словам представителя ведомства, распространена в европейских странах. Были такие сигареты и в Советском Союзе: из-за них практически не происходило пожаров.
В настоящее время в производстве сигарет применяют селитрованную бумагу, а она горит хорошо. В России, подчеркнул Еникеев, много случаев пожара из-за неосторожного курения. Непотушенная сигарета может упасть в постель, на диван или пол, из-за чего начинается возгорание.