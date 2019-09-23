Новые требования к детским автобусным экскурсиям установили в России

Дмитрий Медведев сделал соответствующее заявление во время совещания с вице-премьерами.

«Важный вопрос, он касается безопасности детей, которые отправляются на автобусные экскурсии. Собственно, мы этим и раньше занимались. Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также сопровождающим лицам и перевозчикам», — сказал премьер-министр РФ.

Вице-премьер Максим Акимов отметил, что каждый день проходит порядка 1,3 тысячи организованных перевозок детей, сообщил сайт kp.ru. Новые правила упростят организацию перевозок на коротких маршрутах, в городах и пригороде. Также организаторы за двое суток до поездки будут предупреждать сотрудников Госавтоинспекции о поездке. Акимов добавил, что в следующем году будет работать приложение, в котором можно будет заказать поездку, узнать квалификацию водителя и состояние транспортного средства.