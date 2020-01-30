Новые санкции США против России сравнили с бесполезной жалобной книгой

Новые санкции США в который раз назвали бесполезными. Наталья Поклонская сравнила их с жалобной книгой: жалуются все, а толку никакого нет.

Зампред комитета Госдумы по международным делам удивилась введенным ограничительным мерам. Поклонская думала, что «все наши люди ходят под санкциями». Ее процитировало РИА «Новости».

«Когда приходишь в магазин, там лежит книга жалоб. <…> Вот эту книгу жалоб мне напоминают санкции США. Я думала, там уже страницы кончились, и все наши люди ходят под санкциями. Оказывается, нет. Сериал продолжается», — заметила парламентарий.

По ее мнению, попавшим под западные санкции нужно раздавать памятные медали, пусть даже они будут шоколадными. Ими стоит наградить всех, кто попал под ограничительные меры американцев.

США решили ввести индивидуальные санкции по Крыму, а также наложили ограничения на российскую компанию «Гранд Сервис Экспресс». Она занимается железнодорожными перевозками.

В Госдуме решение Вашингтона назвали «очередным недружественным шагом», бесперспективным и неконструктивным.