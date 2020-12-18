Президент России Владимир Путин рассказал о новых отечественных вакцинах от коронавируса. Он отметил, что препараты должны появиться в ближайшее время. Кроме того, глава государства заявил о готовности сотрудничать со странами СНГ в вакцинации.

Об этом Владимир Путин заявил во время заседания Совета глав государств СНГ, которое провели в режиме видеоконференции.

«Мы готовы содействовать всем странам Содружества [Независимых Государств] в вакцинации населения с использованием российских вакцин. Имеются в виду и „Спутник V“, и „Эпиваккорона“, и в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», — отметил глава государства.

Президент рассказал, что сейчас страны СНГ заканчивают работу над планом совместных противоэпидемических мероприятий. Путин подчеркнул важность того, чтобы члены Содружества независимых государств «с самого начала исходили из целесообразности коллективных подходов в борьбе с эпидемией», а также отметил необходимость наладить контакт между санитарными службами.

Президент подчеркнул, что сейчас ведут работу над «соглашениями о сотрудничестве по санитарной охране территорий и реагированию на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера». Кроме того, к завершению подходят подготовка плана действий, который подразумевает совместные противоэпидемические мероприятия.

RT напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время видеоконференции отметил, что на следующей неделе в Казахстане начнут совместное с Россией производство вакцин от коронавируса.

Во время большой пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин заявил, что прививку от коронавируса нужно делать обязательно. Он отметил, что «массовая вакцинация должна создать общенациональный популяционный иммунитет» — об этом говорят вакцинологи всего мира. Его слова процитировал «Царьград».