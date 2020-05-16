Новые правила выплат медикам за борьбу с COVID-19 утвердили в России

Согласно новым правилам, деньги положены также водителям скорой помощи — сотрудникам транспортной компании, где арендуются машины.

Новый транш в 22,4 миллиарда рублей правительство направило в регионы. Этими деньгами субъекты должны погасить перед медицинскими работниками выплаты за май. За доведением средств будет следить Минздрав. Ведомство проследит, как распределяются выделенные средства.

Федеральное казначейство позволило перечислить деньги в выходные дни, чтобы регионы смогли выполнить поручение президента.

«Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансово поддержать сотрудников медицины, которые сегодня работают в условиях повышенной нагрузки, поручил президент России Владимир Путин.

Для врачей, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом, выплата составит 80 тысяч рублей. Фельдшеры и медсестры получат по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей.

Врачи бригад скорой помощи, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получат по 50 тысяч рублей. Фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тысяч рублей. Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин назвал «бюрократической канителью» работу чиновников, которые начали высчитывать часы работы медицинских работников для выплаты им стимулирующих надбавок. Президент заявил, что нужно было просто выплачивать в полном объеме.

Из-за этой ситуации во многих регионах средства начали поступать к врачам с задержками. Их выдавали вместе с зарплатой. Медики начали жаловаться, что обещанные средства до них так и не дошли. По их обращениям начал проверки Следственный комитет.

Одним из последних случаев стала жалоба работников подстанции скорой помощи в Армавире. Медики заявили, что так ничего и не получили. Региональные Минздрав и прокуратура начали проверку. После этого уволили главного врача.