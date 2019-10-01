  • Новые методы управления улучшат качество жизни. Семинар для чиновников прошел в Подмосковье

    01 октября 2019, 11:00

    Алена Собкалова

    Региональные власти должны изучать современные методы управления для того, чтобы эффективно работать на местах. Об этом сказал Андрей Воробьев на заседании правительства Подмосковья.
    Новые методы управления улучшат качество жизни. Семинар для чиновников прошел в Подмосковье

    Для выполнения этой задачи в Корпоративном университете Сбербанка прошел семинар для глав городских округов и депутатов Московской области.

    «Хотелось бы отметить семинар в Сбербанке — полезно и важно собираться вместе, чтобы посмотреть, какие современные методы управления существуют в мире», — уточнил Воробьев.

    Как заявил губернатор, обучение будет продолжаться, потому что сфера управления движется вперед, и чтобы соответствовать запросам жителей и решать президентские задачи, необходимо следить за изменениями.