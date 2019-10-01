Новые методы управления улучшат качество жизни. Семинар для чиновников прошел в Подмосковье

Региональные власти должны изучать современные методы управления для того, чтобы эффективно работать на местах. Об этом сказал Андрей Воробьев на заседании правительства Подмосковья.

Для выполнения этой задачи в Корпоративном университете Сбербанка прошел семинар для глав городских округов и депутатов Московской области.

«Хотелось бы отметить семинар в Сбербанке — полезно и важно собираться вместе, чтобы посмотреть, какие современные методы управления существуют в мире», — уточнил Воробьев.

Как заявил губернатор, обучение будет продолжаться, потому что сфера управления движется вперед, и чтобы соответствовать запросам жителей и решать президентские задачи, необходимо следить за изменениями.