В «Единой России» рассказали о ключевых направлениях народной программы партии по поддержке семей с детьми

Общественники, депутаты и другие эксперты приняли участие в стратегической сессии «Народная программа „Единой России“ — семьям с детьми». Они выступили с предложениями о новых мерах поддержки семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Детский омбудсмен Анна Кузнцова предложила повысить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% средней заработной платы, увеличить этот период до трех лет, а также ввести налоговые льготы для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы.

Блогер Елизавета Золотухина выступила с инициативой расширить возможности для получения пособий на детей от полутора до трех лет. Депутат Ярославской областной Думы Лариса Ушакова предложила использовать е сертификаты от государства не только для улучшения жилищных условий. По ее мнению, такие документы должны действовать в качестве оплаты за посещение частных детских садов, а также на покупку автомобиля, установку газового оборудования, оплату противопожарной сигнализации.

Заслуженный артист России, член центрального штаба ОНФ Денис Майданов полагает, что особое внимание нужно обратить на укрепление здоровья мужчин.

У нас давно существует многоступенчатая система отслеживания здоровья женщин. А вот мужчины остаются в стороне от внимания системы, отсюда и такие показатели. Нам необходима многоцелевая программа мужского здоровья Денис Майданов

Президент «Союза родителей» Оксана Кирюшина выступила за создание сети многофункциональных центров поддержки семей с детьми, а председатель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалаев предложил разработать программу постинтернатного сопровождения детей-сирот, которая позволит добиться их успешной социализации в обществ

Кроме того, депутат Госдумы Зураб Макиев считает важным отменить НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми. Такая же мера поддержки должна действовать для семей с детьми-инвалидами.

Модератор дискуссии, председатель «Совета Матерей» Татьяна Буцкая заявила, что все инициативы учтут при доработки народной программы.