Власть 31 августа 2023, 16:05 Новые меры поддержки подготовили для авиационной отрасли России Премьер Мишустин: правительство подготовило меры поддержки для авиации России РИА «Новости»

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Российское правительство разработало дополнительные меры помощи авиационной отрасли страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В частности, речь идет об изменении правил предоставления финансовой помощи из госбюджета для расширения производства перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21. Программу субсидирования процентных ставок по кредитам для покупки российской авиатехники продлят на этот год.

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Также правительство решило упростить формирование резерва оборудования и комплектующих. Кроме того, авиаперевозчикам станет легче оформлять частичную компенсацию затрат на обслуживание парка.

«Рассчитываем, что такие меры позволят ускорить модернизацию отечественного авиационного комплекса и помогут развитию смежных отраслей», — сказал Мишустин.

Ранее в августе премьер-министр говорил о том, что кабмин выделит Росавиации еще пять миллиардов рублей для поддержки отрасли. Об этом напомнил RT.