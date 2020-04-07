Новые меры поддержки населения и бизнеса готовят в России

Правительство разработает новый пакет мер поддержки населения и экономики на фоне распространения коронавируса и изоляции. Предложения готовят в контакте с президентом.

«Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса, они также охватывают широкий круг решений, включая вопросы о поддержке населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции «Справедливая Россия», главу правительства цитирует РИА «Новости».

Мишустин выразил надежду, что с новыми мерами депутаты будут работать так же быстро и профессионально. Премьер поблагодарил парламентариев за оперативность в принятии прошлого пакета мер поддержки.

Премьер-министр общался с депутатами фракции «Справедливая России» в формате видеоконференции. Таким же образом он «встречался» с КПРФ. По словам Мишустина, он намерен встретиться и с другими фракциями, о чем договорился с председателем Госдумы.

В понедельник правительство России утвердило меры по поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах деятельности, наиболее пострадавших из-за коронавируса и изоляции. Бизнесу отсрочат налоговые выплаты и страховые взносы, отменят проверки.

В России, по последней информации, около 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.