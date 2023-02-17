Власть 17 февраля 2023, 21:54 Новые командующие Восточных и Западных военных округов стали генерал-полковниками Путин присвоил звания генерал-полковников командирам Восточных и Западных военных округов РИА «Новости»

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Командующие Восточным и Западным военными округами Рустам Мурадов и Евгений Никифоров стали генерал-полковниками. Указ о присвоении новых званий подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.

«Присвоить воинские звания генерал-полковника <...> Мурадову Рустаму Усмановичу, <...> Никифорову Евгению Валерьевичу», — говорится в тексте указа.

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Рустам Мурадов и Евгений Никифоров сегодня возглавили командование Западным и Восточным военными округами, сменив на этих должностях Александра Чайко и Серегя Кузовлева, который перешел на должность командующего Южного военного округа.

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Изменения и произошли и в Центральном военном округе, где Александра Лапина сменил Андрей Мордвичев.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу назначил омандующим объединенной группировкой войск в ходе проведения специальной операции на Украине генерала армии Валерия Герасимова.