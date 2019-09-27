Городские округа Бронницы, Серпухов и Раменское получили новых руководителей. Их возглавят Дмитрий Лысенков, Юлия Купецкая и Виктор Неволин соответственно.

Новых глав муниципалитетов представил губернатор области Андрей Воробьев во время семинара в Сбербанке. Серпухов возглавит Юлия Купецкая. С сентября 2018 года она занимала должность первого заместителя главы администрации городского округа. Имеет медаль муниципального образования города Подольск «За безупречную службу 3 степени» и Знак отличия Князь Серпуховский Владимир Храбрый.

«С первого дня [Юлия Купецкая] пришла с Дмитрием Вячеславовичем Жариковым, была его замом. Сейчас она будет возглавлять город Серпухов», — заявил губернатор.

Юлия Купецкая окончила Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ по специальности «Юриспруденция». В 2016 году она прошла профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление».

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С 2003-го по 2009-й была секретарем судебного заседания Климовского судебного района в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Московской области. В 2009–2013 годах работала консультантом отдела нормотворческой работы и систематизации законодательства правового управления администрации города Подольска. В 2013–2015 годах Купецкая занимала должность начальника нормативно-правового отдела правового управления администрации Подольска.

С 2015-го по 2018-й была заместителем главы администрации Серпухова. В сентябре 2018 года занимала должность первого заместителя главы администрации Серпухова.

Виктор Неволин, который раньше занимал должность главы Бронниц, перейдет в новый муниципалитет — Раменский городской округ.

«Раменский городской округ — особенный, хотя бы потому что на его территории находится около 20 поселений. Поэтому сейчас задача стоит по обустраиванию системы управления Раменским городским округом», — заявил он.

Неволин отметил, что знает проблемы, которые беспокоят жителей в первую очередь. Среди них — обманутые дольщики, экология и дороги. Эти задачи он назвал своими приоритетными.

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Губернатор Подмосковья отметил, что Виктор Неволин, будучи главой Бронниц, сумел привести небольшой муниципалитет в порядок.

Теперь Бронницы возглавит Дмитрий Лысенков. Его кандидатуру предложил Совет депутатов пятого созыва городского округа. Ранее Лысенков занимал должность первого заместителя главы администрации Бронниц.

«Когда мы ходили с ним по улицам, делали это безбоязненно. Люди подходили, благодарили, общались, задавали вопросы. То есть очень уважительное было отношение. Я хочу пожелать, чтобы и у вас был именно такой имидж, такая репутация», — обратился Андрей Воробьев к новому главе Бронниц Дмитрию Лысенкову.