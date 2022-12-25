Власть 25 декабря 2022, 23:13 Новые договоры по разоружению сейчас не нужны, заявил Медведев Медведев: новые договоры по разоружению сейчас не нужны РИА «Новости»

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Заключение новых договоренностей по разоружение сейчас не нужно и нереально. Об этом заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

«Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация», — написал он.

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По словам Медведева, соперничество стран Запада со всем остальным миром будет идти по нарастающей. Россия займет в ново мире особое место. Страна будет опираться на новые правила партнерства с дружественными государствами. Как подчеркнул замруководителя Совбеза, Россия сделает все для обеспечения своей безопасности и независимости в ключевых сферах.

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Медведев отметил, что новый мир будет сотрудничать с Западом только на принципах равноправия и взаимного уважения. Для противостояния, которое продлится еще очень долго, нужны будут сила и политическая воля.

Ранее замруководителя Совбеза заявил, что антироссийские санкции являются сигналом для других стран не иметь дел с Западом.