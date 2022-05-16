Новые биолаборатории США на границах с Россией будут расцениваться как объекты НАТО

Представители США создают биолаборатории в разных странах, граничащих с Россией. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что новые организации будут расцениваться как полноценные объекты НАТО. Ее слова процитировал ТАСС.

Она заявила об этом на заседании парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Яровая является сопредседателем этой организации.

«Создание США по периметру России биологических лабораторий можно рассматривать как фактическое создание объектов НАТО. Потому что военное целеполагание и использование этих объектов изначально заложено в соглашениях, поскольку стороной соглашения всегда выступает Пентагон», — сказала вице-спикер.

Она отметила, что одними из таких биолабораторий являются ведомства на Украине. По ее словам, США развернули на территории этой страны «опасную военную программу». Яровая сказала, что Россия обладает информацией, которая подтверждает это. При этом программа в первую очередь угрожала безопасности жителей самой Украины.